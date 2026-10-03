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الصحة العالمية: الاحتلال يمنع إدخال المعدات الطبية للقطاع دون مبرر

03 تشرين أول / أكتوبر 2026 07:50

وكالات- وكالة الرأي:

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول المعدات الطبية الحيوية وأجهزة الأشعة إلى القطاع المحاصر دون أي تبرير رسمي.

وأوضحت المنظمة في بيان رسمـي، أن شحنات المساعدات الحالية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والصحية الملحة لأسر قطاع غزة، مشددة على أن توفير الأدوية وإدخالها بات أولوية قصوى يجب استجابتها فوراً لإنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى في ظل الانهيار الشامل للمنظومة الصحية.

وأكدت أن الاحتلال يواصل عرقلة ومنع وصول الأجهزة التشخيصية والمعدات الطبية وأجهزة الأشعة دون تقديم أسباب رسمية واضحة.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن المساعدات الإنسانية والطبية المتاحة حالياً تشهد عجزاً هائلاً ولا تكفي لسد الاحتياجات المتصاعدة لسكان القطاع.

وشددت على أن الأدوية والمستلزمات العلاجية تُمثّل "أولوية قصوى" تستوجب التدخل العاجل والفوري لضمان تدفقها بلا قيود.

ودعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي والأطراف الأممية إلى ممارسة ضغوط جادة وعاجلة لضمان فتح المعابر وتأمين الممرات الإنسانية لدخول الأجهزة الطبية والأدوية المنقذة للحياة قبل فوات الأوان.   

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