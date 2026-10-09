"المرأة" و"الحكم المحلي" تطلقان برنامجاً تدريبياً للجان الفنية بغزة.

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، برنامجاً تدريبياً بعنوان "تعزيز قدرات اللجان الفنية في الهيئات المحلية في قطاع غزة"، وذلك ضمن جهود دعم مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي وتعزيز دورها في جهود التعافي.

وحضر الافتتاح من وزارة شؤون المرأة أ. نهال حسن مدير دائرة التدريب وتنمية القدرات، وأ. عالية عيد مدير دائرة الجمعيات ورئيس مراكز التواصل، ومن وزارة الحكم المحلي م. ياسر حسونة مدير عام الشؤون الإدارية، وم. سالم الصفدي مدير دائرة الشؤون الإدارية.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت حسن بالمشاركات، وأكدت على أهمية دور المرأة في صناعة القرار المحلي، موضحة أن التدريب يستهدف 23 عضوة من ممثلات اللجان الفنية في الهيئات المحلية، بواقع 20 ساعة تدريبية.

واستعرضت حسن محاور التدريب والتي تشمل، أدوار وصلاحيات مجالس البلدية، ومهارات القيادة والتفاوض، وقضايا المرأة وآليات إدماجها في الخطط التنموية، وإدارة الأزمات والمساهمة في جهود التعافي والتمكين، وصولاً إلى تصميم المبادرات المجتمعية.

من جانبها، قدمت عيد نبذة عن مراكز التواصل التابعة للوزارة وأهمية إعادة تفعيلها ودورها كحلقة وصل بين الوزارة والمجتمع المحلي، مؤكدة أن هذا البرنامج هو البداية وسيتبعه العديد من الأنشطة والبرامج الفاعلة من خلال مراكز التواصل والتي ستخدم المرأة والمجتمع.

بدوره، أكد حسونة أن هذا التدريب يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة المرأة والحكم المحلي، والتي تعزز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي.

وعقب الافتتاح، انطلقت فعاليات اللقاء التدريبي الأول والذي قدمه م. ياسر حسونة، حيث استعرض أدوار وصلاحيات المجالس البلدية، ولجان الأحياء، ودور المجالس الشبابية في المشاركة المجتمعية، وتحدث عن الكوتا النسائية في التشريعات، ثم انتقل إلى التحديات التي تواجه العضوات وسبل المواجهة، واستمع إلى تجارب ونجاحات عضوات المجالس البلدية في العمل البلدي.