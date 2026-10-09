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الاوقاف: انطلاق برنامج "زاد الحافظ" لتأهيل حفظة القرآن الكريم برفح

09 تشرين أول / أكتوبر 2026 07:36

الاوقاف: انطلاق برنامج "زاد الحافظ" لتأهيل حفظة القرآن الكريم برفح
الاوقاف: انطلاق برنامج

رفح- وكالة الرأي

انطلقت في مواصي رفح  جنوب قطاع غزة فعاليات برنامج «زاد الحافظ»، بحضور د. عبد الله أبو عليان، عميد كلية الدعوة الإسلامية وأمين عام ائتلاف مآذن، ود. أحمد الزاملي، مدير أوقاف رفح، والشيخ فادي أبو دوابة مدير ديوان الحفاظ بوزارة الأوقاف، وبمشاركة مشرفي البرنامج والمحاضرين، والطلاب والطالبات المنتسبين إليه.

وأشاد د. عبد الله أبو عليان بإطلاق برنامج «زاد الحافظ»، مؤكدًا أن العناية بحفظة القرآن الكريم لا تقتصر على الحفظ، بل تمتد إلى بناء الشخصية العلمية والدعوية المتكاملة، من خلال إكسابهم المعارف الشرعية والمهارات الدعوية والحياتية اللازمة للإمامة والدعوة والإرشاد، وتعزيز صلتهم بالعلوم القرآنية والتدبر والعلوم الشرعية.

وثمّن أبو عليان جهود وقف القدس للتعليم والإغاثة في دعم المشروع، معربًا عن الشكر والتقدير باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وائتلاف مآذن لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية في قطاع غزة، على تبني ورعاية نقطة برنامج «زاد الحافظ» في محافظة رفح.

من جانبه، أكد د. أحمد الزاملي أهمية البرنامج في تعزيز التأصيل الشرعي لدى حفظة القرآن الكريم، وإعداد كوادر قرآنية مؤهلة علميًا وتربويًا ودعويًا، قادرة على خدمة المجتمع والقيام برسالتها في الإمامة والدعوة والإرشاد، معربًا عن شكره وتقديره لـ وقف القدس للتعليم والإغاثة على دعمه ورعايته للبرنامج.

ويأتي برنامج «زاد الحافظ» استجابةً للحاجة إلى تأهيل حفظة القرآن الكريم علميًا ومهاريًا، وتعزيز الوعي الشرعي والقيم الإيمانية، وإعداد جيل من الكوادر القرآنية القادرة على خدمة المجتمع، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

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