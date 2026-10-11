"الأشغال" وبلدية غزة تعاينان عمارتي السوافيري والغرابلي

غزة- وكالة الرأي:

أجرت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع بلدية غزة، ليلة الجمعة، معاينة ميدانية عاجلة لموقعي الاستهداف الأخير في المدينة، وشملت الجولة عمارة السوافيري والمحيط المتضرر في حي الزيتون بالقرب من مسجد عبد الله عزام، وعمارة الغرابلي في منطقة الساحة بالقرب من مفترق الشجاعية.

وجرت الجولة برفقة طواقم بلدية غزة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، للوقوف على حجم الأضرار وتحديد الاحتياج والاستجابة العاجلة للأسر المتضررة.

وأوضحت الوزارة أن الطواقم الميدانية باشرت حالياً بفتح الطرق وإزالة الردم الناتج عن الاستهداف، وجمع بيانات الأسر المتضررة وحصر احتياجاتها، وتحديد التدخل الفني المطلوب لإزالة الكتل الخرسانية المعلقة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على المواطنين، مؤكدة استمرار التنسيق مع بلدية غزة والجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المواطنين وتأمين المواقع المتضررة.

