وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تضبط وتُتلف 1.5 طن بسكويت فاسد في محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الاحتلال يعرقل إجلاء 75 طفلًا إلى الأردن ويسمح بسفر 5 فقط وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض للحرارة وكالة الرأي الفلسطينية النرويج تسحب أكثر من نصف مليار دولار من بنوك إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية تقرير أممي يحذر من استمرار القتل بغزة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد طفل متأثراً بإصابته في قصف سابق على الزوايدة وكالة الرأي الفلسطينية تزامنًا مع الشتاء الرابع.. تحذيرات إنسانية من كارثة إيواء بغزة وتصاعد معاناة 64 ألف أرملة وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار للسنة الثانية/2 الأحد 11 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الطاقة تُحدد الحد الأقصى لسعر الكهرباء التجاري بـ 29 شيكلاً وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 16.8 طن دجاج فاسد
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: الاحتلال يعرقل إجلاء 75 طفلًا إلى الأردن ويسمح بسفر 5 فقط

13 تشرين أول / أكتوبر 2026 11:46

الصحة: الاحتلال يعرقل إجلاء 75 طفلًا إلى الأردن ويسمح بسفر 5 فقط
الصحة: الاحتلال يعرقل إجلاء 75 طفلًا إلى الأردن ويسمح بسفر 5 فقط

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن عرقلة جديدة لعمليات الإجلاء الطبي للمرضى والجرحى؛ حيث لم يُسمح اليوم سوى بسفر 5 أطفال مرضى برفقة 5 مرافقين فقط إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك من أصل 75 طفلًا كان مقررًا إجلاؤهم لتلقي العلاج المباشر.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أن هذا التقليص الحاد يُعد مؤشرًا خطيرًا على القيود الصارمة والمحدودية الكبيرة المفروضة على سفر المرضى، على الرغم من حاجتهم الماسة والمسعفة للرعاية الطبية التخصصية خارج القطاع.

وأشارت "الصحة" إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب إغلاق متكرر للمعابر أمام حركة المرضى استمر لعدة أيام دون مغادرة أي حالة، مما يضاعف من معاناة آلاف الجرحى والمرضى الذين ينتظرون فرصة للعلاج في الخارج.

وحذّرت  من أن استمرار إغلاق المعابر وتقليص أعداد المسافرين يؤدي إلى إطالة فترة الانتظار وتعريض حياة المرضى—ولا سيما الأطفال ذوي الحالات المعقدة—لمخاطر حقيقية ومتزايدة، لافتةً إلى أن نحو 21 ألف مريض وجريح باتوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل.

وجددت وزارة الصحة مطالبة المؤسسات الدولية والصحية والإنسانية بالتدخل العاجل لضمان انتظام حركة الإجلاء الطبي، ووقف عرقلة سفر المرضى، وفتح المعابر دون قيود تكفل حقهم الطبيعي والأنكفي في الحصول على العلاج اللازم دون تأخير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟