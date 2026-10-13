الصحة: الاحتلال يعرقل إجلاء 75 طفلًا إلى الأردن ويسمح بسفر 5 فقط

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن عرقلة جديدة لعمليات الإجلاء الطبي للمرضى والجرحى؛ حيث لم يُسمح اليوم سوى بسفر 5 أطفال مرضى برفقة 5 مرافقين فقط إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك من أصل 75 طفلًا كان مقررًا إجلاؤهم لتلقي العلاج المباشر.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أن هذا التقليص الحاد يُعد مؤشرًا خطيرًا على القيود الصارمة والمحدودية الكبيرة المفروضة على سفر المرضى، على الرغم من حاجتهم الماسة والمسعفة للرعاية الطبية التخصصية خارج القطاع.

وأشارت "الصحة" إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب إغلاق متكرر للمعابر أمام حركة المرضى استمر لعدة أيام دون مغادرة أي حالة، مما يضاعف من معاناة آلاف الجرحى والمرضى الذين ينتظرون فرصة للعلاج في الخارج.

وحذّرت من أن استمرار إغلاق المعابر وتقليص أعداد المسافرين يؤدي إلى إطالة فترة الانتظار وتعريض حياة المرضى—ولا سيما الأطفال ذوي الحالات المعقدة—لمخاطر حقيقية ومتزايدة، لافتةً إلى أن نحو 21 ألف مريض وجريح باتوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل.

وجددت وزارة الصحة مطالبة المؤسسات الدولية والصحية والإنسانية بالتدخل العاجل لضمان انتظام حركة الإجلاء الطبي، ووقف عرقلة سفر المرضى، وفتح المعابر دون قيود تكفل حقهم الطبيعي والأنكفي في الحصول على العلاج اللازم دون تأخير.