الاقتصاد تضبط وتُتلف 1.5 طن بسكويت فاسد في محافظة غزة

غزة- وكالة الرأي:

تمكنت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة غزة، من إحباط ترويج كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، وضبطها قبل وصولها إلى أيدي المستهلكين.

وقال مكتب حماية المستهلك في المحافظة ، إن الطواقم تمكنت من ضبط و اتلاف أكثر من (1.5 طن) بسكويت فاسد في مستودعات أحد التجار في محافظة غزة .

وذكر أن هذا الجهد يأتي في إطار جهود الطواقم الميدانية المكثفة لضبط الأسواق وصون صحة المواطنين ، وبناءً على الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة .

وأوضح المكتب ، أن الفحص الظاهري والتقييم الفني الدقيق الذي أجرته الطواقم الهندسية المختصة لصنف البسكويت بين ظهور علامات تلف واضحة وتغير في الخواص الفيزيائية للمنتج، مما يجعله فاسداً وغير صالح للاستهلاك الآدمي بشكل قاطع.

وأشار المكتب ، إلى أنه على أثر الفحصوات واستناداً إلى الصلاحيات القانونية، تم التحفظ الفوري على كامل الكمية المضبوطة، وجرى إتلافها ميدانياً وفقاً للأصول الفنية والقانونية الصارمة المعمول بها، وذلك داخل مكب النفايات الرسمي التابع لبلدية غزة وبحضور اللجان المختصة.

