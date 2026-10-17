وزارة التنمية تُحذّر من "غرق جماعي" لـ 300 ألف عائلة بغزة

غزة- وكالة الرأي:

حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية من كارثة إنسانية وسيناريو "غرق جماعي" يتهدد نحو 300 ألف عائلة في قطاع غزة مع بدء المنخفضات الجوية لدخول الشتاء الرابع على التوالي تحت الخيام، في ظل النقص الحاد والمفاجئ في مستلزمات الإيواء.

وأكدت الوزارة، في بيان لها تلقت "وكالة الرأي" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، بناءً على تقدير موقف ميداني وتقارير مجموعات الإيواء الدولية، أن نحو 90% من الخيام الحالية باتت مهترئة وممزقة وغير صالحة للسكن بعد استخدامها المستمر على مدار عامين تحت أشعة الشمس والرياح، مشيرةً إلى أن تضرر 85% من الوحدات السكنية بشكل كلي أو جزئي جعل الخيمة هي الخيار الوحيد للإيواء.

كما حذّرت الوزارة من الفجوة التمويلية الحادة التي يعاني منها قطاع الإيواء الدولي والتي تصل إلى 186.7 مليون دولار، حيث لم يتم تأمين سوى 34% من الميزانية المطلوبة، مع نفاد المخزون الطارئ من الخيام في مستودعات المنظمات الدولية. ونبّهت إلى أن استمرار منع السلطات لدخول الخيام والشوادر والمواد العازلة سيدفع باتجاه كوارث صحية وبيئية وموجات نزوح جديدة.

وبناءً على هذا الوضع الكارثي، توجّهت وزارة التنمية الاجتماعية نداء استغاثة عاجل إلى مجلس السلام، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحكومات والشعوب الحرة، مطالعةً بالآتي:

أولاً: السماح الفوري ودون شروط بدخول 200 ألف خيمة جديدة مقاومة للعوامل الجوية، و300 ألف طرد إيواء يشمل الشوادر والبلاستيك المقوى والعوازل.

ثانياً: إعلان حالة طوارئ إيواء دولية لغزة، وسد العجز المالي البالغ 186.7 مليون دولار بشكل عاجل.

ثالثاً: اعتبار مستلزمات الإيواء مواد منقذة للحياة لا تحتمل التأجيل أو القيود، تماماً كالغذاء والدواء.

رابعاً: تحرك إقليمي ودولي عاجل، والتنسيق الفوري مع مجلس السلام والأشقاء في جمهورية مصر العربية، وقطر، وتركيا، والأردن والشعوب العربية والاقليمية والدولية للضغط من أجل التسهيل العاجل لدخول الخيام ومعدات الإيواء عبر المعابر.

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن التأخير في إدخال مواد الإيواء خلال هذا الأسبوع سيؤدي إلى فاجعة إنسانية وفقدان لأرواح الأطفال وكبار السن برداً وغرقاً داخل خيامهم، مُحذّرة من أن الخيمة التي كانت حلاً مؤقتاً باتت تهدد بتحولها إلى مقبرة مؤقتة إن لم يتحرك العالم فوراً.