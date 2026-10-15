جيش الاحتلال يعلن استكمال الفرقة 99 مهامها بقطاع غزة

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

أعلن الجيش الإسرائيلي، استكمال قوات الفرقة 99 مهمتها العسكرية في مناطق شمال قطاع غزة الواقعة شرق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، بعد أربعة أشهر من العمليات التي قال إنها أسفرت عن اغتيال أكثر من 100 فلسطيني وتدمير بنى تحتية وأنفاق.

وقال الجيش، في بيان:"إن قوات الفرقة عملت خلال الأشهر الأربعة الماضية على تدمير ما وصفها بالبنى التحتية «الإرهابية» فوق الأرض وتحتها، وإحباط محاولات حركة حماس لإعادة بناء قدراتها في المنطقة".

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تدمير وتحييد نحو ثمانية كيلومترات من المسارات تحت الأرض، إلى جانب منشآت أخرى، بينها غرفة عمليات للمراقبة ومبانٍ قال الجيش إن مسلحين استخدموها للاستعداد والتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى أن من بين القتلى أشخاصاً اتهمهم بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واحتجاز أسرى إسرائيليين، ومحاولات زرع عبوات ناسفة لاستهداف قواته العاملة في المنطقة، من دون أن يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم.

ووفق البيان، ستتولى قيادة الفرقة 162 مواصلة المهمة العسكرية في المنطقة، عقب استكمال الفرقة 99 مهامها هناك.