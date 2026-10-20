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"الأشغال" تواصل إزالة الركام وتأهيل مجمع مدارس "ابن سينا" بغزة

20 تشرين أول / أكتوبر 2026 11:46

"الأشغال" تواصل إزالة الركام وتأهيل مجمع مدارس "ابن سينا" بغزة

غزة- وكالة الرأي:

تواصل طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال إزالة الركام وتهيئة أماكن الإيواء والمساحات التعليمية في مجمع مدارس ابن سينا بمدينة غزة، وذلك ضمن الجهود الميدانية المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للنازحين وتوفير بيئة آمنة لاستئناف الأنشطة التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال الميدانية تشمل رفع الأنقاض والمخلفات، وتنظيف الساحات والممرات، بالإضافة إلى تسوية المساحات المستهدفة وتجهيزها، بما يسهم في تسهيل حركة النازحين داخل المخيم وتهيئتها للاستخدام في أغراض الإيواء والتعليم.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والحاجة الملاحة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة، للتخفيف من آثار الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة، وبما يضمن توفير بيئة ملائمة للأسر النازحة والطلبة.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان استمرار جهودها الميدانية في مختلف المحافظات لإزالة الركام وفتح المساحات الحيوية وتأهيل المرافق العامة وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات الإنسانية، تعزيزاً لصمود المواطنين في قطاع غزة.

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