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تعاون مشترك لإزالة أكثر من 1200 هيكل سيارة دمرها الاحتلال من شوارع المدينة

24 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:05

تعاون مشترك لإزالة أكثر من 1200 هيكل سيارة دمرها الاحتلال من شوارع المدينة
تعاون مشترك لإزالة أكثر من 1200 هيكل سيارة دمرها الاحتلال من شوارع المدينة

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت بلدية غزة، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومجلس الخدمات المشترك، عن المباشرة الميدانية لأعمال إزالة هياكل المركبات والسيارات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية من مختلف شوارع ومناطق المدينة.

وأوضحت البلدية أن هذه الحملة تستهدف إزالة 1,218 هيكلاً موزعة على 31 شارعاً ومنطقة حيوية، بهدف إعادة فتح الطرقات المغلقة منذ فترة طويلة، وتسهيل حركة المواطنين ووسائل النقل، إلى جانب تعزيز السلامة العامة وتحسين البيئة الحضريّة والصحيّة في المدينة.

من جانبها، أكدت وزارة النقل والمواصلات أن البدء بإزالة ركام هذه المركبات المدمرة يأتي استجابةً للعديد من الشكاوى والمناشدات التي تقدم بها المواطنون للجهات المختصة، وذلك لضرورة إزالتها واستعادة حرية التنقل والمرور عبر الشوارع الرئيسية والفرعية التي تسببت الهياكل في إغلاقها وتعرش الحركة فيها.

ودعت بلدية غزة ووزارة النقل المواطنين كافة إلى ضرورة التعاون التام مع الطواقم الميدانية المنفذة للمشروع، وتسهيل مهام أعمال الإزالة والتجريف، بما يضمن إنجاز هذه الحملة بسرعة وكفاءة عالية لخدمة الجميع.

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