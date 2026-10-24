الصحة تحذّر من انهيار مفاجئ لمولدات المستشفيات بسبب نقص الزيوت

غزة- وكالة الرأي:

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، من خطر داهش يهدد بتوقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات بشكل مفاجئ ونهائي، نتيجة التأكل الحاد في كميات الزيوت المحترقة داخل المحركات، مما يضع القطاع الصحي أمام كارثة إنسانية وشيكة.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي عاجل، أن الفرق الهندسية والفنية تعمل تحت ضغط ميداني معقد للغاية للإبقاء على تشغيل المولدات، مشيرةً إلى أن الطواقم تلجأ إلى عمليات توليف وهندسية عكسية وتدوير مستمر للكميات الضئيلة المتبقية من الزيوت لتفادي إطفاء المولدات. وأكدت أن هذه الحلول الإسعافية المؤقتة قد استنفدت تماماً واستهلكت القدرة التشغيلية الأخيرة للمولدات.

تجاوز للمعايير الفنية وخطر التلف الكامل

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار تشغيل المولدات دون توفر الزيوت الحيوية يعد تجاوزاً لكافة المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، وينذر بوقوع أعطال جسيمة قد تحوّل المولدات إلى "كتل حديدية تالفة" يستحيل إصلاحها أو تعويضها، في ظل الحظر المباشر والنقص الحاد في قطع الغيار والزيوت المخصصة.

شددت وزارة الصحة على أن الوضع الميداني تجاوز مرحلة "التحذير التقليدي"، حيث لم تعد الأزمة تقتصر على شح الوقود والزيوت فحسب، بل وصلت إلى عجز ميكانيكي كامل لمحركات التوليد، مما يهدد بقطع تام وفوري للتيار الكهربائي عن أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال والأقسام الحيوية المنقذة للحياة.

نداء استغاثة عاجل للتدخل الدولي

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة نداءها العاجل لكافة المؤسسات الدولية والجهات المانحة للتدخل الفوري والطارئ لتوريد الزيوت والمستلزمات الفنية الضرورية، لتدارك الكارثة وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.