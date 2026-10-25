التنمية الريفية بالزراعة تنظم تدريبيًا لاستخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت دائرة التنمية الريفية بوزارة الزراعة بالشراكة مع تجمع" مبادرون" رفح يومًا تدريبيًا متخصصًا حول استخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة، بهدف تعزيز الاستفادة من المنتجات الزراعية المحلية، وتنمية المهارات الإنتاجية لدى المشاركين، وتشجيع التصنيع الغذائي المنزلي.

وتضمّن اليوم التدريبي التعريف بمراحل إعداد العجوة وطرق تصنيعها، إلى جانب توضيح أساليب الاستفادة من ثمار النخيل وتحويلها إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في الحد من الفاقد الزراعي وتعزيز ثقافة التصنيع الغذائي.

ويأتي هذا النشاط في إطار جهود وزارة الزراعة الرامية إلى دعم التنمية الريفية، وتمكين الأسر من تطوير مهاراتها الإنتاجية، وتشجيع المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الزراعية المحلية.