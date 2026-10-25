وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لطلبة غزة 2026 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الاحتلال يقتل 10 طلاب ومعلم في قطاع غزة خلال 6 أيام وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: بذلنا جهوداً مع مؤسسات دولية وعربية لإعادة تشغيل المخابز وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" و"منتدى المهندسين" يبحثان تعزيز رعاية كبار السن وكالة الرأي الفلسطينية فقاسات صغيرة تعزز صمود قطاع الدواجن في غزة رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (15) السبت 24 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الصمت الدولي تجاه استهداف الطلبة والجامعات تشجيعٌ على مواصلة الجرائم وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس: إرشاد متخصص لمكافحة الآفات في محاصيل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية / (14) الجمعة 23 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الريفية بالزراعة تنظم تدريبيًا لاستخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الريفية بالزراعة تنظم تدريبيًا لاستخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة

25 تشرين أول / أكتوبر 2026 10:49

التنمية الريفية بالزراعة تنظم تدريبيًا لاستخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة
التنمية الريفية بالزراعة تنظم تدريبيًا لاستخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت دائرة التنمية الريفية بوزارة الزراعة بالشراكة مع تجمع" مبادرون" رفح يومًا تدريبيًا متخصصًا حول استخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة، بهدف تعزيز الاستفادة من المنتجات الزراعية المحلية، وتنمية المهارات الإنتاجية لدى المشاركين، وتشجيع التصنيع الغذائي المنزلي.

وتضمّن اليوم التدريبي التعريف بمراحل إعداد العجوة وطرق تصنيعها، إلى جانب توضيح أساليب الاستفادة من ثمار النخيل وتحويلها إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في الحد من الفاقد الزراعي وتعزيز ثقافة التصنيع الغذائي.

ويأتي هذا النشاط في إطار جهود وزارة الزراعة الرامية إلى دعم التنمية الريفية، وتمكين الأسر من تطوير مهاراتها الإنتاجية، وتشجيع المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الزراعية المحلية.

التنمية الريفية بالزراعة تنظم تدريبيًا لاستخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة 6ffb8a0c-a3ce-45b4-9d5d-30ba1cdeae30 208c4187-e8b9-46fe-aa97-d6d32546c10d
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟