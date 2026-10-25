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زراعة خانيونس: إرشاد متخصص لمكافحة الآفات في محاصيل الخضار

25 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:29

زراعة خانيونس: إرشاد متخصص لمكافحة الآفات في محاصيل الخضار
زراعة خانيونس: إرشاد متخصص لمكافحة الآفات في محاصيل الخضار

غزة- وكالة الرأي:

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس جولة إرشادية في مناطق المحررات جنوبي قطاع غزة، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لمحاصيل الخضار لرصد و مراقبة الآفات الموسمية مبكراً قبل انتشارها واعطاء الفرصة المزارعين لمكافحتها بالطرق الزراعية الآمنة التي تمنع زيادة أعداد الآفة،  وعدم توفير بيئة مناسبة للتكاثر والنمو في هذه الفترة الحساسة من عمر النبات وبداية موسم الزراعة.

 وجري تقديم التوصيات الفنية المناسبة لمكافحة الآفات بطرق المكافحة المتكاملة للآفات تماشيا مع سياسة وزارة الزراعة في تطبيق أنظمة الزراعة الآمنة، التأكيد على الالتزام بفترة الآمان إذا تم اللجوء إلى المكافحة الكيمائية واختيار المبيدات قليلة فترة الامان وقراءة بطاقة البيان للمبيد قبل الاستخدام  وذلك لضمان الحصول على منتج زراعي آمن و خالي من متبقيات المبيدات يلبي احتياجات المستهلك .

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