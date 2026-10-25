وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لطلبة غزة 2026 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الاحتلال يقتل 10 طلاب ومعلم في قطاع غزة خلال 6 أيام وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: بذلنا جهوداً مع مؤسسات دولية وعربية لإعادة تشغيل المخابز وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" و"منتدى المهندسين" يبحثان تعزيز رعاية كبار السن وكالة الرأي الفلسطينية فقاسات صغيرة تعزز صمود قطاع الدواجن في غزة رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (15) السبت 24 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الصمت الدولي تجاه استهداف الطلبة والجامعات تشجيعٌ على مواصلة الجرائم وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس: إرشاد متخصص لمكافحة الآفات في محاصيل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية / (14) الجمعة 23 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الريفية بالزراعة تنظم تدريبيًا لاستخدام منتجات النخيل في صناعة العجوة
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم: الصمت الدولي تجاه استهداف الطلبة والجامعات تشجيعٌ على مواصلة الجرائم

25 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:36

التعليم: الصمت الدولي تجاه استهداف الطلبة والجامعات تشجيعٌ على مواصلة الجرائم
التعليم: الصمت الدولي تجاه استهداف الطلبة والجامعات تشجيعٌ على مواصلة الجرائم

غزة- وكالة الرأي:

 أدانت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة استمرار استهداف الاحتلال للمؤسسات الأكاديمية والحُرُم الجامعية، مشيرةً إلى أن الصمت العالمي تجاه هذه الاعتداءات يُعدّ بمثابة تشجيعٍ للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق المنظومة التعليمية.

جاء ذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال صباح اليوم الأحد، مجموعة من الطلبة داخل حرم الجامعة الإسلامية بمدينة غزة أثناء تواجدهم لتلقي محاضراتهم، ما أسفر عن إصابة خمسة طلاب بجراح متفاوتة، وُصفت بعضها بالغة الخطورة.

وأعربت الوزارة عن مساندتها الكاملة للجامعة الإسلامية في هذا الظرف العصيب، مشيدةً بقرار إدارتها تعليق الدراسة حفاظاً على أوراق سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.

وأضحت الوزارة أن هذه الغارة تأتي في ظل تدميرٍ شامل يشهده قطاع التعليم العالي، حيث تضررت نحو 95% من مباني المؤسسات الأكاديمية بفعل العدوان المستمر. كما لفتت إلى استشهاد 10 طلاب ومعلم واحد خلال الأيام الستة الماضية، ما يهدد استمرار العملية التعليمية ويُفشي حالة من الخوف والإرهاب في أوساط الطلبة والمعلمين.

وأمام هذه الاعتداءات المتواصلة، شددت وزارة التربية والتعليم العالي على المطالب التالية:

إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية: ضرورة وضع حدٍ للانتهاكات وإلزام سلطات الاحتلال بالمواثيق الأعراف الدولية التي تكفل حماية الأعيان المدنية والمؤسسات التعليمية.

تحرك المؤسسات الدولية: مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) والهيئات الدولية المعنية بإدانة هذه الجرائم، والضغط الفاعل لتوفير الحماية للمنظومة التعليمية الفلسطينية.

استمرار الرسالة الأكاديمية: التأكيد على أن المؤسسات التعليمية والأكاديمية الفلسطينية ماضية في أداء رسالتها ودورها الوطني والمعرفي، ولن تثنيها محاولات البطش والترهيب.

التعليم: الصمت الدولي تجاه استهداف الطلبة والجامعات تشجيعٌ على مواصلة الجرائم 64a27d23-9557-4542-ae19-60dd6daa68aa 042f5020-62fb-42fb-ace2-5b3711f242c1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟