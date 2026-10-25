"التنمية الاجتماعية" و"منتدى المهندسين" يبحثان تعزيز رعاية كبار السن

غزة- وكالة الرأي:

بحثت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة مع مجلس إدارة "منتدى كبار المهندسين" سبل تعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود لرعاية فئة كبار السن، ومناقشة الترتيبات العملية لإعادة تشكيل ائتلاف المؤسسات العاملة في مجال كبار السن، إلى جانب إدماج الخبرات الهندسية المتقاعدة في مرحلة تعافي وإعمار قطاع غزة.

وحضر اللقاء عن وزارة التنمية الاجتماعية كلاً من أ.حسام أبو الخير مدير عام الأسرة والمرأة، أ. أحمد العبادلة مدير دائرة كبار السن، أ.صلاح العمصي رئيس قسم الرعاية الخارجية، فيما ضم وفد المنتدى كلاً من رئيس مجلس الإدارة م. عوني نعيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة م. سعد الدين الأطبش، وعضوي مجلس الإدارة م. عبد المنعم حميد، و م. ماهر محمد حرز الله.

وتناول الاجتماع متابعة سير العمل داخل المنتدى والأنشطة الموجهة لنحو 90 مهندساً متقاعداً من كبار السن، مع التركيز على نقل خبراتهم التراكمية إلى الجيل الجديد من المهندسين، ومشاركتهم الفاعلة في لجان إعمار قطاع غزة، وتوثيق الترابط المجتمعي من خلال إدماجهم في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المختلفة.

واتفق الجانبان على تحديد موعد قريب لعقد اجتماع موسع يضم كافة المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في قطاع كبار السن للبدء الخطوات الفعلية لإعادة تشكيل الائتلاف الخاص بهذه الفئة، بما يضمن تنسيق الجهود وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في إطار برنامج "سند" التابع للوزارة، من خلال منح المنتدى صلاحية الوصول لإدخال وتوثيق الحالات التي تحتاج إلى أدوات مساعدة ومستلزمات طبية، فضلاً عن مناقشة آليات الشراكة في برامج التعافي الاقتصادي والنفسي والمجتمعي لكبار السن بعد الحرب، وتعزيز التشبيك بين المنتدى وكافة المؤسسات الشريكة عبر منصاتها الرسمية.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والعمل الميداني المشترك، بما يضمن توفير شبكة حماية اجتماعية وشاملة لكبار السن والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الوطنية في بناء وتطوير المجتمع.