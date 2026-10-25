التعليم: الاحتلال يقتل 10 طلاب ومعلم في قطاع غزة خلال 6 أيام

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن الاحتلال الإسرائيلي قتل الطفلة فاطمة البيوك وهي الناجية الوحيدة من أسرتها التي أُبيدت بأكملها في قصف منزلهم أواخر 2023، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الاحتلال إلى 11 من بينهم معلم و10 من طلبة المدارس خلال 6 أيام في الفترة من 18 حتى 24 أكتوبر 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي يوثق الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأطفال من طلبة المدارس أنه أعلن خلال الساعة الماضية عن استشهاد الطفلة فاطمة البيوك 8 أعوام متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام بنيران الاحتلال شرق دير البلح لتكون هي الشهيدة رقم 10 من الأطفال الذين استشهدوا في هذه الفترة .

وبينت الوزارة أن الشهداء العشرة هم كما يلي:

1-مسك حازم الدلو ،6 أعوام

2-براء محمد معروف، 14عام

3-عبد الرحمن عوض ، 10 اعوام

4-مجد محمد حسن، 15 عام

5-وليد محمد شكشك، 14 عام

6-تامر شادي صبح، 14 عام

7-محمد رياض ابو حماد، 14 عام

8_رفيف رائد لبد، 16 عام

9_محمد حسام شاهين، 12 عام

10_ فاطمة البيوك، 8 أعوام .

فيما قُتِلَ المعلم الشهيد أحمد زهير أبو عودة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشهداء قضوا في إطلاق نار أو قصف إسرائيلي على المناطق السكنية، حيث سجل أيضا العديد من الإصابات.

​وعبّرت وزارة التربية والتعليم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لهذه الجرائم والانتهاكات بحق الطفولة.

​وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال والطلبة، وتوفير الحماية الدولية لهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.