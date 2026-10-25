التعليم تعلن ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لطلبة غزة 2026

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن الترتيبات الخاصة بعقد امتحان الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لعام 2026، والمخصصة للطلبة داخل قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في إعلانٍ مهم أن الامتحان سيُعقد يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث أُقرت الآليات والضوابط التالية لعقد الاختبارات:

طبيعة العقد والتواجد: يُعقد الامتحان وجاهياً وورقياً داخل قاعات امتحانية مخصصة تم إعدادها لهذا الغرض.

نظام الجلسات: يتقدّم المشترك المسجل لمبحثين امتحانيين تباعاً في جلستين متتاليتين خلال اليوم ذاته.

طبيعة الأسئلة: تكون طبيعة الأسئلة مماثلة لما تم اعتماده في الدورة الثانية، باستثناء مبحث الرياضيات للفرع العلمي.

مبحث الرياضيات (الفرع العلمي): يُعقد في جلسة واحدة فقط، وتتكوّن ورقة الأسئلة الخاصة به من 40 سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد.

واختتمت الوزارة إعلانها بتوجيه أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لكافة الطلبة المتقدمين.