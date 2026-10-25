الصحة: تستأنف خدمات الولادة بمستشفى شهداء الأقصى غداً

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استئناف تقديم خدمات الولادة في مستشفى "شهداء الأقصى" بالمحافظة الوسطى، اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين (26 أكتوبر 2026)، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التأهيل في مبنى الولادة.

وأوضحت الوزارة أن خدمات الولادة كانت قد نُقلت مؤقتاً إلى مستشفى "العودة" خلال الفترة الماضية؛ ضمن إجراءات استثنائية لتعزيز الاستجابة للطوارئ وإعادة توزيع الخدمات الصحية، بما أسهم في توسيع القدرة الاستيعابية وتوفير أسرّة مبيت إضافية للتخصصات الجراحية داخل مستشفى شهداء الأقصى.

وعبّرت وزارة الصحة عن شكرها وتقديرها للطواقم الطبية والإدارية في مستشفى العودة لقاء جهودهم في استمرار تقديم الخدمة، مثمّنةً في الوقت ذاته الدعم المقدم من مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) في إعادة تأهيل قسم الولادة، بما يعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.