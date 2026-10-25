وزارة العمل تختتم برنامجاً تدربياً لموظفي الوزارة

غزة- وكالة الرأي:

اختتمت وزارة العمل برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «الدورة الدولية لقياس مؤشرات الأداء (KPIs)» بمشاركة عدد من موظفي الوزارة بقيادة المدرب الدولي المحترف د.بلال النقاطي

وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير القدرات الإدارية والمهنية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور المتخصصة شملت تشخيص المشكلات المؤسسية والتنفيذية وتحليلها ومبادئ التخطيط الاستراتيجي وأدواته وبناء مؤشرات الأداء وصياغتها وتطبيقها ومتابعتها إضافة إلى المقارنة المرجعية بوصفها أداة لتقييم الأداء ومقارنته بالممارسات والمعايير المتميزة والاستفادة من التجارب الناجحة في تحديد فرص التحسين والتطوير المؤسسي.

كما ركز البرنامج على توظيف مؤشرات الأداء في قياس مدى تحقيق الأهداف، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وفق معايير واضحة وقابلة للقياس، وتحليل الفجوات في الأداء، بما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع مستوى الإنجاز المؤسسي.

وأكدت الوزارة أهمية الاستثمار في تطوير قدرات كوادرها البشرية وتبني أساليب الإدارة الحديثة القائمة على النتائج والبيانات بما يدعم جهودها في تحسين الأداء المؤسسي ومواكبة التحديات الراهنة وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ والتقييم في مختلف مجالات عملها