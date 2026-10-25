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وزارة العمل تطلع على مستجدات "الجمعيات التعاونية" لبحث التعافي

25 تشرين أول / أكتوبر 2026 02:06

وزارة العمل تطلع على مستجدات "الجمعيات التعاونية" لبحث التعافي
وزارة العمل تطلع على مستجدات

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة العمل اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجمعيات التعاونية في مقر "جمعية بيت حانون الزراعية" وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتطورات التي تمس القطاع التعاوني ومناقشة سبل حصر الأضرار الناتجة عن الأزمات الأخيرة تمهيداً لإطلاق خطة تعافٍ عاجلة تسهم في إحياء هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع التوافق والاتفاق على إقرار آلية موحدة ومحددة المعايير لحصر الأضرار التي لحقت بالجمعيات التعاونية وممتلكاتها ومشاريعها بما يضمن الدقة والشفافية في توثيق الخسائر وتوجيه التدخلات الإغاثية والنمائية بشكل سليم.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الوزارة والجمعيات التعاونية للتغلب على التحديات الراهنة مع التركيز على وضع خطة تعافٍ سريعة تهدف إلى استعادة النشاط الإنتاجي ودعم المزارعين وأعضاء الجمعيات، للنهوض بالقطاع التعاوني

وزارة العمل تطلع على مستجدات f21009a5-fcee-485f-beaa-e54a2d988a35
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