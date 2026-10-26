وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تدين استهداف الاحتلال للجامعة الإسلامية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تطلع على مستجدات "الجمعيات التعاونية" لبحث التعافي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تختتم برنامجاً تدربياً لموظفي الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تستأنف خدمات الولادة بمستشفى شهداء الأقصى غداً وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لطلبة غزة 2026 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الاحتلال يقتل 10 طلاب ومعلم في قطاع غزة خلال 6 أيام وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: بذلنا جهوداً مع مؤسسات دولية وعربية لإعادة تشغيل المخابز وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" و"منتدى المهندسين" يبحثان تعزيز رعاية كبار السن وكالة الرأي الفلسطينية فقاسات صغيرة تعزز صمود قطاع الدواجن في غزة رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (15) السبت 24 أكتوبر 2026
أخبار » الأخبار العبرية

آيزنكوت: نتنياهو يسعى لتخريب الانتخابات

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 08:18

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

قال زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على تخريب الانتخابات المقررة الثلاثاء وتعريض نزاهتها للخطر.

جاء ذلك على خلفية استدعاء نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، مفوض "الشرطة" داني ليفي لاجتماع بشأن استعدادات الجهاز للانتخابات، في خطوة استثنائية، كون لجنة الانتخابات المركزية هي المسؤولة عن الملف.

وكتب آيزنكوت عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "نتنياهو يعمل على تخريب الانتخابات".

وأضاف أن "استدعاء مفوض (الشرطة) إلى اجتماع قبيل الانتخابات مباشرة، في انتهاك صارخ لقواعد الإدارة السليمة، وبما يهدد نزاهة الانتخابات، يُعد تدخلا خطيرا لا يجوز السماح به".

وتوجه برسالة إلى نتنياهو قائلا: "أوقف فورا أي مشاركة أو تدخل لك ولرجالك في العملية الانتخابية. لا تجرؤوا على المساس بنزاهة الانتخابات. سنقف سدا منيعا في وجه أي محاولة غير مشروعة من هذا النوع".

ومضى متوجها إلى ناخبي المعارضة: "وحده يشار، أكبر بكثير من الليكود، سيوفر الشرعية الكاملة والمطلقة اللازمة لإنقاذ إسرائيل واستبدال نتنياهو".

وختم آيزنكوت: "أتوجه إلى جميع موظفي الخدمة العامة المخلصين: نحن أمام أسبوع مصيري. ولاؤكم للدولة، وليس للحاكم. في الأيام المقبلة، سيحاولون تحديكم واختبار حدودكم المهنية والقيمية".

ويعد نتنياهو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، ويرأس الحكومة الحالية منذ أواخر عام 2022، وتوصف بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ "إسرائيل"، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟