آيزنكوت: نتنياهو يسعى لتخريب الانتخابات

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

قال زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على تخريب الانتخابات المقررة الثلاثاء وتعريض نزاهتها للخطر.

جاء ذلك على خلفية استدعاء نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، مفوض "الشرطة" داني ليفي لاجتماع بشأن استعدادات الجهاز للانتخابات، في خطوة استثنائية، كون لجنة الانتخابات المركزية هي المسؤولة عن الملف.

وكتب آيزنكوت عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "نتنياهو يعمل على تخريب الانتخابات".

وأضاف أن "استدعاء مفوض (الشرطة) إلى اجتماع قبيل الانتخابات مباشرة، في انتهاك صارخ لقواعد الإدارة السليمة، وبما يهدد نزاهة الانتخابات، يُعد تدخلا خطيرا لا يجوز السماح به".

وتوجه برسالة إلى نتنياهو قائلا: "أوقف فورا أي مشاركة أو تدخل لك ولرجالك في العملية الانتخابية. لا تجرؤوا على المساس بنزاهة الانتخابات. سنقف سدا منيعا في وجه أي محاولة غير مشروعة من هذا النوع".

ومضى متوجها إلى ناخبي المعارضة: "وحده يشار، أكبر بكثير من الليكود، سيوفر الشرعية الكاملة والمطلقة اللازمة لإنقاذ إسرائيل واستبدال نتنياهو".

وختم آيزنكوت: "أتوجه إلى جميع موظفي الخدمة العامة المخلصين: نحن أمام أسبوع مصيري. ولاؤكم للدولة، وليس للحاكم. في الأيام المقبلة، سيحاولون تحديكم واختبار حدودكم المهنية والقيمية".

ويعد نتنياهو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، ويرأس الحكومة الحالية منذ أواخر عام 2022، وتوصف بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ "إسرائيل"، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.