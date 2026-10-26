ترامب يؤكد مجددا دعمه لنتنياهو في انتخابات الكنيست غدا

وكالات- وكالة الرأي:

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عشية انتخابات الكنيست المقررة غدًا، داعيًا الناخبين الإسرائيليين إلى التصويت له.

وأعاد ترامب نشر رسالة الدعم التي وجهها إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، وكتب أرفق مجددًا دعمي لرئيس وزرائكم نتنياهو.

وأضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو ممتازة، مشيرًا إلى أنهما حققا انتصارات عديدة معًا، ومؤكدًا أن عليهما استكمال المهمة التي بدآها، إذ كتب: صوّتوا له، فعلينا إنجاز العمل الذي بدأناه.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة إظهار مزيد من الدعم العلني له قبيل انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، فيما رأى البيت الأبيض في هذا التحرك “علامة على اليأس”، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقل الموقع، الأحد، عن مصدرين أمريكي وإسرائيلي مطلعين على الأمر، أن نتنياهو كثف اتصالاته بترامب مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل استطلاعات رأي تظهر صعوبة حصول كتلته على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة.

وذكر أكسيوس أن المصدر الأمريكي، لم يسمه، قال إن البيت الأبيض يعتبر ضغط نتنياهو المكثف للحصول على دعم إضافي من ترامب "علامة على اليأس"، ومؤشرا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد أنه “متأخر في السباق الانتخابي”.

وبحسب "اكسيوس"، تحدث نتنياهو مع ترامب مرتين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطلب منه تعزيز موقفه الذي أعلنه الأسبوع الماضي عبر منصة “تروث سوشيال” دعما له.

وأضاف الموقع أن نتنياهو اقترح صياغات يمكن استخدامها في تصريحات دعم إضافية، دون ذكرها.

كما نقل عن مصدر إسرائيلي مطلع، لم يسمه، قوله إن نتنياهو اقترح أن يجري ترامب اتصالات مع صحافيين إسرائيليين للتعبير عن مزيد من التأييد له.