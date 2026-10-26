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التعليم: الاحتلال يغتال حُلم الطفلة «جوري» بالإذاعة المدرسية

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 09:12

التعليم: الاحتلال يغتال حُلم الطفلة «جوري» بالإذاعة المدرسية
التعليم: الاحتلال يغتال حُلم الطفلة «جوري» بالإذاعة المدرسية

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استشهاد الطالبة جوري إسلام الصوفي، البالغة من العمر 7 أعوام، إثر قصف جوي شنته طائرات الاحتلال على منطقة مواصي رفح فجر اليوم. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد ثلاثة من العاملين في الجامعة الإسلامية، في مشاهد تجسد حجم الإجرام وهول المأساة التي يكابدها أطفال قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة صباح اليوم الاثنين، أن الطفلة جوري قضت ليلتها وهي تحلم بالوقوف أمام زميلاتها في الطابور الصباحي لإلقاء كلمتها عبر الإذاعة المدرسية، غير أن استهداف الاحتلال حرمها من تحقيق حلمها البسيط، وخنق صوتها قبل أن تصل كلماتها إلى مسامع زميلاتها.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة التربية والتعليم العالي اتحادات الطلبة ووزارات التعليم عبر العالم إلى تحرك فاعل لنصرة أطفال غزة، وإيصال صوتهم إلى المحافل الدولية والرأي العام العالمي، واتخاذ مواقف عملية تضع حداً للاستهداف الممنهج للطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية.

كما جددت الوزارة مطالباتها للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة والتعليم لإثبات جدوى دورها، عبر اتخاذ خطوات ميدانية وفاعلة تكفل حماية الأطفال في قطاع غزة، وتحول دون حرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة في الحياة والأمان والتعليم.

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