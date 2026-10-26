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زراعة الوسطى تعقد ورشة حوارية لمزارعي منطقة النصيرات

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 10:00

زراعة الوسطى تعقد ورشة حوارية لمزارعي منطقة النصيرات
زراعة الوسطى تعقد ورشة حوارية لمزارعي منطقة النصيرات

الوسطى- وكالة الرأي:

نظمت مديرية زراعة الوسطى، ورشة حوارية مع مزارعي المنطقة الغربية للنصيرات، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للقطاع الزراعي والاطلاع على احتياجات المزارعين.

وخلال الورشة، استمع الطاقم الفني إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، خاصة فيما يتعلق بمياه الري والمستلزمات الزراعية، وناقش معهم احتياجاتهم ومتطلبات المرحلة الحالية لاستمرارية العملية الزراعية في الإنتاج.
وقدم المهندسون الزراعيون مجموعة من الإرشادات الفنية والتوصيات المتعلقة بطرق العناية بالمحاصيل، ومكافحة الآفات، وترشيد استخدام المياه والأسمدة.

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