في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: أرقام صادمة تُوثّق حجم الكارثة والإبادة بحق نساء غزة

أصدرت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية المصادف لـ 26 أكتوبر، تقريراً إحصائياً شاملاً تحت شعار #يدها_وطن، كشفت فيه عن أرقام صادمة تجسد حجم الضحايا والانتهاكات والأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتدهورة التي تكابدها المرأة الفلسطينية جراء حرب الإبادة والعدوان المستمر.

ضحايا وانتهاكات: 1 من كل 21 امرأة في غزة بين قتيلة ومصابة

وأفاد التقرير بأن نحو 50 ألف امرأة وفتاة سقطن بين قتيلة ومصابة بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023. وسُجل استشهاد أكثر من 38,000 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى 11,700 مصابة بإعاقات دائمة مدى الحياة، لتصل النسبة إلى تضرر امرأة أو فتاة من بين كل 21 امرأة في القطاع.

ورغم التوصل لإطلاق النار في أكتوبر 2025، إلا أن العام الماضي وحد يشهد استشهاد أكثر من 277 امرأة وفتاة. كما أدى صدور أكثر من 150 أمر إخلاء منذ بدء العدوان إلى نزوح نحو مليون امرأة وفتاة قسراً، وهو ما يعادل تقريباً كافة نساء قطاع غزة.

واقع إنساني مأساوي: تضاعف الأسر التي ترأسها نساء وارتفاع الإجهاض

وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني، أشار التقرير إلى تضاعف عدد الأسر التي ترأسها نساء ليصل إلى 86,290 أسرة. وتواجه نحو 702 ألف امرأة وفتاة انعدام أمن غذائي حاد خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2026.

وفي مؤشر صحي خطير، سجّل القطاع 4,000 حالة إجهاض خلال النصف الأول من عام 2026 فقط، وهو ما يعادل 3 أضعاف النصف الثاني من عام 2025.

أما على صعيد الفقد، فقد بلغ إجمالي عدد الأرامل في قطاع غزة 64,413 أرملة، من بينهن 28,224 أرملة ترملن خلال حرب الإبادة الأخيرة، ليتركن مسؤولات عن 71,846 طفلاً يتيماً. وتعيش الأرملة في غزة واقعاً صعباً بلا زوج ولا بيت، محملة بمسؤولية رعاية 3 إلى 4 أيتام داخل خيام ممزقة صُممت لستة أشهر وتخوض بها عامها الرابع، ضمن 258,927 أسرة نازحة موزعة على 2,090 مركز إيواء.

الأسيرات في سجون الاحتلال: ظروف قاسية وإهمال طبي

وحول قضية المعتقلات، أوضحت مؤسسات الأسرى حتى مطلع أكتوبر 2026 وجود 90 أسيرة في سجون الاحتلال (من بين نحو 9,300 أسير كلياً)، يقبع معظمهن في سجن "الدامون" تحت ظروف قاسية تشمل التجويع والإهمال الطبي والتفتيش المتكرر.

ويضم هذا العدد 25 أسيرة إدارياً، وطفلتين قاصرتين دون سن الـ 18، إضافة إلى 3 أسيرات حوامل يواجهن إهمالاً طبياً طارئاً خلال عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 800 امرأة منذ 7 أكتوبر 2023، وسجلت 650 حالة اعتقال بحق النساء.