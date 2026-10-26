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في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية..

"وزارة المرأة": نساء غزة قلب الصمود النابض ورمز التحدي

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 11:56

"وزارة المرأة": نساء غزة قلب الصمود النابض ورمز التحدي

غزة- وكالة الرأي:

وجهت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة تحية إجلال وإكبار للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات بمناسبة "اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية" الذي يوافق 26 أكتوبر من كل عام، مشيدةً بدورها المحوري والتاريخي في صون الهوية والنضال الوطني تحت شعار #يدها_وطن.

وأكدت أ. أميرة هارون، وكيل وزارة شؤون المرأة، في كلمة لها بهذه المناسبة، أن المرأة الفلسطينية أثبتت للعالم أجمع أنها ليست مجرد ضحية للحرب والعدوان، بل هي "قلب الصمود النابض" وعمود الخيمة الذي يصنع من الركام حياة ومن الألم أملاً.

وقصّت هارون بالتحية نساء قطاع غزة الصامدات في وجه آثار حرب الإبادة الجماعية ومآسي الفقد والنزوح، مثمنةً سواعدهن التي تبني وأرواحهن التي تحمي الذاكرة والهوية الوطنية وتورثها جيلاً بعد جيل.

وقالت وكيل الوزارة في كلمتها:

"نستذكر في هذا اليوم بكل فخر اعتزاز الشهيدات اللواتي قدمن أرواحهن فداءً لفلسطين، والجريحات اللواتي يحملن أوسمة الشرف، والأسيرات الصابرات خلف القضبان، والنازحات والمكلومات اللواتي تحدين الاحتلال وعلمن العالم معنى الصبر والتضحية والفداء. ومن ثباتهن نستمد العزيمة التي لا تلين، فهنّ حكاية صمود لا تنتهي وأملنا بالتحرير والنصر".

واختتمت الوزارة تصريحها بجديد العهد للشهيدات والأسيرات والجريحات، مؤكدة أن عطاء المرأة الفلسطينية يظل السند الأساسي للشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والاستقلال.

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