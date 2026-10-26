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مدير عام المستشفيات يتفقّد تجهيزات قسم الولادة بمستشفى شهداء الأقصى

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:01

مدير عام المستشفيات يتفقّد تجهيزات قسم الولادة بمستشفى شهداء الأقصى
مدير عام المستشفيات يتفقّد تجهيزات قسم الولادة بمستشفى شهداء الأقصى

استقبلت إدارة مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، مدير عام المستشفيات الدكتور محمد زقوت، خلال زيارة تفقدية لقسم الولادة، للاطلاع على سير التجهيزات والاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله.

واطّلع الدكتور زقوت على أعمال التجهيز والإعداد، في ظل الجهود المبذولة لاستكمال المتطلبات اللازمة لإعادة افتتاح القسم واستئناف تقديم خدمات الولادة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الولادة لم يُفتتح بعد، ولا يزال العمل جارياً لاستكمال التجهيزات اللازمة، داعيةً المواطنين إلى متابعة الصفحة الرسمية لمستشفى شهداء الأقصى للاطلاع على المستجدات والإعلان عن موعد افتتاح القسم وبدء تقديم الخدمات.

مدير عام المستشفيات يتفقّد تجهيزات قسم الولادة بمستشفى شهداء الأقصى 2b80eef5-083d-45da-adc4-8355839e7ec4 b72116e2-70af-4a07-9be0-6fb12b2ba14e
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