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توقيع اتفاقية لإنشاء مدرسة "زينب الوزير" في جباليا البلد بشمال غزة

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 05:52

توقيع اتفاقية لإنشاء مدرسة "زينب الوزير" في جباليا البلد بشمال غزة
توقيع اتفاقية لإنشاء مدرسة

غزة- وكالة الرأي:

​وقّعت مديرية التربية والتعليم بشمال غزة اتفاقية تعاون مع "جمعية العنقاء للتنمية المجتمعية"؛ وذلك لإنشاء مدرسة "زينب الوزير" في مدينة جباليا البلد.

​وجرت مراسم التوقيع في مقر المديرية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ورئيس مجلس إدارة جمعية العنقاء أ. أحمد النجار.

​وتهدف الاتفاقية إلى بناء المدرسة لتشكل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية في المنطقة، بما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتخفيف الاكتظاظ المدرسي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يمر بها قطاع التعليم.

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