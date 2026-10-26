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التعليم غرب غزة تنفذ دورة تدريبية حول إعداد الخطة المدرسية

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 06:00

التعليم غرب غزة تنفذ دورة تدريبية حول إعداد الخطة المدرسية
التعليم غرب غزة تنفذ دورة تدريبية حول إعداد الخطة المدرسية

غزة- وكالة الرأي:

​نفذت مديرية التربية والتعليم بغرب غزة دورة تدريبية لمديري المدارس حول إعداد الخطة المدرسية.

وتفقد وفد من الوزارة والمديرية الدورة، التي تهدف إلى رفع كفاءة القيادات المدرسية في التخطيط وتنظيم أولويات العمليتين الإدارية والتربوية.

​من جهته، أشاد د. عائد الربعي، مدير عام الإدارات المدرسية، بهذه الدورة النوعية، مثمنًا جهود المديرية، ومؤكدًا أهمية تطوير مهارات المديرين بما يلبي احتياجات الميدان التربوي.

​وأكد د. جواد الشيخ خليل مدير تعليم غرب غزة  أن التخطيط هو الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي ومعالجة التحديات في المدارس.

ووجه  الشكر لإدارة مدرسة إبداع بلا حدود الخاصة على استضافتها للدورة ودعمها للبرامج التدريبية.

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