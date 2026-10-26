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"الداخلية" تنعى شهيدي الواجب وتُؤكد ملاحقة الجناة في حادثة دير البلح

26 تشرين أول / أكتوبر 2026 06:40

"الداخلية" تنعى شهيدي الواجب وتُؤكد ملاحقة الجناة في حادثة دير البلح

غزة- وكالة الرأي:

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، شهيدي الواجب الوطني من مرتبات جهاز الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى، اللذين ارتقيا بعد ظهر اليوم الإثنين خلال مهمة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين في مدينة دير البلح.

والشهيدان هما:

مساعد أول/ أحمد حلمي محمد صالح عايش (35 عاماً)

عريف/ مصعب عصام روحي عقل (26 عاماً)

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي،  مساء اليوم الاثنين، أن الحادثة وقعت وفقاً للتحقيقات الأولية عقب إطلاق المطلوب النار صوب القوة الأمنية بمساعدة آخرين أثناء محاولة توقيفه، ما أسفر عن استشهاد العنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأكدت "الداخلية" أنها فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادثة، وأن الأجهزة المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، مشددةً على أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار جهودها في الحفاظ على الحالة الأمنية واستقرار المجتمع، والتصدي لكافة محاولات الاحتلال وعملائه لنشر الفوضى، مؤكدةً عزمها على فرض القانون مهما كانت التحديات.

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