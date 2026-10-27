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إقبال مبكر في البلدات العربية على التصويت

27 تشرين أول / أكتوبر 2026 08:58

إقبال مبكر في البلدات العربية على التصويت لانتخابات الكنيست
إقبال مبكر في البلدات العربية على التصويت لانتخابات الكنيست

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

شهدت البلدات العربية، اليوم الثلاثاء، إقبالا لافتا على صناديق الاقتراع مع انطلاق التصويت لانتخابات الكنيست الـ26، إذ توافد الناخبون منذ الساعة السابعة صباحا إلى مراكز التصويت، بالتزامن مع حضور مكثف لمراقبين يهود، بينهم ممثلون عن أحزاب اليمين المتطرف.

وأُفيد بتأخر افتتاح بعض صناديق الاقتراع لأسباب وصفت بالبيروقراطية، فيما دعا نشطاء من القائمة المشتركة والقائمة الموحدة الناخبين العرب إلى الإدلاء بأصواتهم في ساعات الصباح، تفاديا للازدحام المتوقع خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء.

وترافق وجود المراقبين مع مخاوف من ترهيب الناخبين العرب، لا سيما في ظل تقارير عن وجود مراقبين وممثلين لأحزاب يحملون أسلحة داخل مراكز الاقتراع.

وأفادت تقارير بأن عددا من هؤلاء المراقبين ينتمي إلى مجموعات منظمة من ناشطي اليمين، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثير هذه الممارسات على أجواء التصويت، واحتمال وقوع احتكاكات داخل المراكز الانتخابية.

وكان حزبا الليكود والصهيونية الدينية قد أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي مراقب في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية والمدن المختلطة، في خطوة أثارت انتقادات ومخاوف من أن يسهم وجود ممثلين مسلحين للأحزاب في ردع الناخبين عن المشاركة أو التسبب في مواجهات داخل مراكز التصويت.

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه مركز عدالة والقائمة المشتركة، وطالب بمنع العاملين في مراكز الاقتراع من حمل الأسلحة داخلها خلال الانتخابات.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7,331,981 ناخبا، بزيادة قدرها 543,177 ناخبا مقارنة بالانتخابات السابقة. ويشكل المواطنون العرب نحو 18% من إجمالي أصحاب حق الاقتراع، بما يقارب 1.172 مليون ناخب.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب لمستوى المشاركة العربية في الانتخابات، وسط دعوات حزبية ومجتمعية إلى التصويت المبكر، ومخاوف من تأثير الأجواء الأمنية والتوترات داخل مراكز الاقتراع على سير العملية الانتخابية.

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