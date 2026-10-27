من النزوح إلى الإنتاج.. محمد فودة يتمسك بتربية الدواجن في غزة

غزة- وكالة الرأي:

في محاولة لتأمين مصدر دخل لعائلته وسط تراجع فرص العمل وتدهور الأوضاع الاقتصادية، يواصل الشاب محمد فودة، النازح من مدينة رفح والمقيم حاليا في منزل أحد أقاربه بمدينة دير البلح، العمل على مشروع صغير لتربية الدجاج الروماني وتفريخ البيض، سعيا إلى الاعتماد على الذات ومواصلة الإنتاج رغم قسوة الظروف.

ويمتلك فودة نحو 25 دجاجة مع ديوكها، ويستخدم فقاسة بسيطة لتفريخ البيض وإنتاج الكتاكيت، جامعا بين تربية الدواجن والتفريخ في مشروع يسعى إلى تطويره تدريجيا، بما يساعده على توفير جزء من احتياجات أسرته وبناء مصدر رزق في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وذكرت وزارة الزراعة أن التحديات التي تواجه فودة لا تقتصر على آثار النزوح وتراجع الدخل، بل تمتد إلى شح الأعلاف وارتفاع أسعارها، وصعوبة توفير مستلزمات تشغيل الفقاسات وصيانتها، فضلا عن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف البدائل، ونقص الأدوية واللقاحات البيطرية ومواد التعقيم.

وبينت أن مشروع فودة، يعكس إلى جانب تجارب مزارعين آخرين، إصرار أصحاب المشاريع الصغيرة على التمسك بالإنتاج والعمل رغم محدودية الإمكانات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم الأنشطة الزراعية والحيوانية التي توفر فرصا لكسب العيش وتساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تدخل المؤسسات المحلية والدولية لدعم صغار المربين وأصحاب الفقاسات، من خلال توفير الأعلاف والمستلزمات البيطرية وقطع الغيار ومصادر الطاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان استمرارية مشاريعهم.