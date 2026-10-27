زراعة الوسطى تنظم زيارات ميدانية لمزارعي المنطقة الغربية للنصيرات

غزة- وكالة الرأي:

نظمت مديرية زراعة الوسطى جولة ميدانية شملت زيارات عدد من الدفيئات الزراعية والأراضي المكشوفة، للإطلاع على المحاصيل المزروعة على أرض الواقع.

وأكدت مديرية زراعة الوسطى استمرارها في التواصل المباشر مع المزارعين دعماً لصمودهم وتعزيزاً للأمن الغذائي.

وشددت على ان إستمرار منع دخول العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي ينعكس سلباً على القطاع الزراعي، ويؤثر في كميات الإنتاج وجودته، الأمر الذي يستدعي تكثيف جهود المؤسسات والجهات الداعمة لتوفير التدخلات العاجلة، ودعم المزارعين بالبدائل المناسبة، وتعزيز صمودهم بما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.