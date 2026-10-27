"مستشفى العيون" بغزة يحذر: نقص الإمكانات يهدد حياة أطفال الأورام

غزة- وكالة الرأي:

كشف مستشفى العيون في قطاع غزة عن تشخيص حالة الرضيع (ح. ب)، البالغ من العمر تسعة أشهر، بمرض "الورم الأرومي الشبكي" (Retinoblastoma) الخبيث في عينه اليسرى، بعد زيارة اعتيادية للمستشفى لتقييم حالة حَول ظاهر، مما يسلط الضوء مجدداً على التحديات الصحية القاسية التي تواجه الأطفال في القطاع.

وأوضح الاستشاري المعالج، د. محمد مسلم، أن الاشتباه بالمرض بدأ عند ملاحظة غياب الانعكاس الطبيعي للضوء داخل العين، مؤكداً أن تحديد انتشار الورم ووضع خطته العلاجية يتطلبان فحوصات وتقنيات تصوير متقدمة غير متوفرة حالياً في غزة، مما يحرم الطفل من فرص السيطرة المبكرة على الورم وإنقاذ بصره.

تحذير طبي وتصاعد في الحالات

من جهته، حذّر مدير مستشفى العيون، د. حسام داود، من رصد عدة حالات لأورام العين بين الأطفال مؤخراً، مؤكداً أن القلق يتزايد مع قيود الإمكانات التشخيصية والعلاجية المتاحة محلياً، وشحّ الأدوية المتخصصة.

وجه د. داود دعوة عاجلة للمؤسسات والجهات الدولية للتدخل المباشر من أجل: توفير الأدوية والمستلزمات العلاجية المتخصصة لأورام العين، و تسهيل إجراءات التحويلات العلاجية خارج القطاع للحالات الحَرِجة التي يتوقف إنقاذها على عامل الوقت.

يُشار إلى أن مستشفى العيون يواصل تشغيل غرف العمليات والعيادات الخارجية لتقديم خدماته للمرضى بدعم من مؤسسة (UOSSM Canada)، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع الصحي.