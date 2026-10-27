"الاقتصاد" تضبط 3 أطنان مواد غذائية بخان يونس

خان يونس- وكالة الرأي:

نفذت وزارة الاقتصاد الوطني، بمحافظة خان يونس وبالتعاون مع مباحث التموين والشرطة، جولات رقابية مكثفة يوم الإثنين بهدف ضبط الأسعار ومتابعة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية.



وقامت الطواقم التفتيشية بتنظيم 7 جولات تفتيشية شملت 163 زيارة لمنشأة تجارية، تم خلالها ضبط 2,992 كغم من المواد الغذائية، وإتلاف 72 كغم من المواد الغذائية، وتحرير 33 محضر ضبط ومحضرَي إتلاف، إلى جانب تسجيل 8 كشوف أسعار وزيارة عدد من المخابز في المحافظة.



وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية وإلزام التجار بالبيع وفق التسعيرة الرسمية، بما يسهم في حماية المستهلك والحد من الاستغلال والتلاعب بالأسعار.

