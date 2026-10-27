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جولات رقابية مكثفة في خان يونس

"الاقتصاد" تضبط 3 أطنان مواد غذائية بخان يونس

27 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:49

الاقتصاد تنفذ خلال جولات رقابية مكثفة في خان يونس
الاقتصاد تنفذ خلال جولات رقابية مكثفة في خان يونس

خان يونس- وكالة الرأي:

نفذت وزارة الاقتصاد الوطني، بمحافظة خان يونس وبالتعاون مع مباحث التموين والشرطة، جولات رقابية مكثفة يوم الإثنين بهدف ضبط الأسعار ومتابعة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية.


وقامت الطواقم التفتيشية بتنظيم 7 جولات تفتيشية شملت 163 زيارة لمنشأة تجارية، تم خلالها ضبط 2,992 كغم من المواد الغذائية، وإتلاف 72 كغم من المواد الغذائية، وتحرير 33 محضر ضبط ومحضرَي إتلاف، إلى جانب تسجيل 8 كشوف أسعار وزيارة عدد من المخابز في المحافظة.


وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية وإلزام التجار بالبيع وفق التسعيرة الرسمية، بما يسهم في حماية المستهلك والحد من الاستغلال والتلاعب بالأسعار.
 

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