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"تدريب شرعي وقانوني"..

وزارتا "المرأة والأوقاف" تُطوّران مهارات مُحفِّظات خان يونس

27 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:54

وزارتا "المرأة والأوقاف" تُطوّران مهارات مُحفِّظات خان يونس
وزارتا

خان يونس- وكالة الرأي:

نظمت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية رائدات المستقبل، تدريباً قانونياً متخصصاً للمُحفِّظات بمحافظة خان يونس.
وقدم التدريت الداعية أ. مصطفى الأسطل، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الوعي القانوني والشرعي لدى الكوادر النسوية العاملة في مجال تحفيظ القرآن الكريم والإرشاد المجتمعي.
ويهدف التدريب الذي يأتي ضمن ائتللاف توعية المرأة مشروع "قيمنا صمودنا"، إلى تمكين المُحفِّظات من التعرف على حقوق المرأة والأرامل والأطفال والأيتام، وتزويدهن بالأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة، بما يمكنهن من توجيه النساء وإرشادهن نحو حقوقهن والجهات المختصة.

وتناول التدريب عدداً من المحاور النوعية، شملت حقوق المرأة والأرامل المترتبة على عقد الزواج، بما في ذلك المهر المؤجل وأثاث بيت الزوجية والحقوق المالية والشرعية الأخرى، إضافة إلى أحكام الأطفال القُصَّر، وأحكام الحضانة، وحقوق الأيتام، وأحكام الولاية والوصاية وما يترتب عليها من مسؤوليات والتزامات.
كما تطرق التدريب إلى الأحكام الخاصة بالمفقود وما يرتبط بها من قضايا أسرية وشرعية وقانونية، مع الاستعانة بحالات واقعية وتطبيقات عملية لتوضيح آليات التعامل مع هذه القضايا وفق الأحكام الشرعية والقانونية والإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا النشاط ضمن أهداف الوزارتين -المرأة والأوفاف- الرامية إلى تعزيز القدرات المعرفية والإرشادية للمُحفِّظات، وتمكينهن من الإسهام الفاعل في نشر الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والأسرة، وتقديم التوجيه السليم للنساء، لا سيما الأرامل والأمهات والأسر التي تواجه ظروفاً اجتماعية وقانونية معقدة، بما يسهم في حماية الحقوق وترسيخ الوعي بها.
 

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