تربية الوسطى تعزز التعاون المشترك مع وجهاء ومخاتير النصيرات

الوسطى- وكالة الرأي:

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالوسطى وفدًا من وجهاء ومخاتير وأولياء أمور منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، بحضور مدير التربية والتعليم أ. محمد حمدان ومدير الدائرة الإدارية د. محمود الطلاع وعدد من رؤساء الأقسام وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وبحث التعاون المشترك بما يخدم العملية التعليمية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة بين المديرية وفعاليات المجتمع المحلي، وتكامل الجهود لدعم المؤسسات التعليمية، ومساندة المدارس في أداء رسالتها التربوية، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.