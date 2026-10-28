التعليم: استشهاد طالبة يرفع الحصيلة الى 12 طالباً وطالبة و4 موظفين

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن ارتفاع حصيلة شهداء الأسرة التعليمية وطلبة المدارس في قطاع غزة إلى 12 طالباً وطالبة و4 من الموظفين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أكتوبر 2026.

جاء ذلك عقب نعي الوزارة للطالبة تهاني محمد شلالفة (7 أعوام)، من الصف الأول الابتدائي بمدرسة البوسنة التابعة لتعليم رفح، والتي ارتقَت جراء استهدافها برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

تضم قائمة الشهداء المقيدين في وثائق الوزارة خلال هذه الفترة كلاً من:

أولاً: الطلبة الشهداء (12 طالباً وطالبة):

مسك حازم الدلو (6 أعوام)

براء محمد معروف (14 عاماً)

عبد الرحمن خليل عوض (10 أعوام)

مجد محمد حسن (15 عاماً)

وليد محمد شكشك (14 عاماً)

تامر شادي صبح (14 عاماً)

محمد رياض أبو حماد (14 عاماً)

رفيف رائد لبد (16 عاماً)

محمد حسام شاهين (12 عاماً)

فاطمة هشام البيوك (8 أعوام)

جوري إسلام الصوفي (7 أعوام)

تهاني محمد شلالفة (7 أعوام)

ثانياً: الموظفون الشهداء (4 موظفين):

أحمد زهير أبو عودة

شادي أبو عطايا

سامي بارود

أشرف دحلان

وأكدت الوزارة أن استمرار استهداف الأطفال والكوادر التعليمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية حقوق الطفل. وجددت مطالبتها للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الفعلية لأطفال غزة، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة لوقف الجرائم المتكررة بحقهم.