"وزارة المرأة" تُنظم أنشطة توعوية في المدارس الثانوية للحد من آثار الحرب

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اللقاء الثاني ضمن سلسلة الأنشطة التوعوية والإرشادية الموجهة لطالبات الثانوية العامة، بهدف الحد من التداعيات النفسية والاجتماعية لحرب الإبادة والنزوح القسري.

وقدمت اللقاء العقيد فايزة عبد الدايم مدير دائرة الأسرة والطفولة، حيث ركزت على تعزيز الحصانة النفسية والمجتمعية لدى الطالبات وتمكينهن من التعامل مع ضغوطات الحرب، ورفع الوعي بمخاطر الابتزاز الرقمي والمجتمعي والنفسي وسبل الوقاية منه.

ورحبت أ. وفاء أبو ميري مدير دائرة الرقابة في وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في ائتلاف توعية المرأة د. نهى أبو العلا، مؤكدة أن الوزارة تتابع عبر دائرة الرقابة والشكاوى والفريق الوطني تقديم خدمات حماية شاملة وآمنة للطالبات.

من جانبها أكدت د. أبو العلا أهمية الشراكة التكاملية لاستهداف هذه الفئة العمرية داخل البيئة المدرسية وضمان بيئة آمنة للطالبات، فيما تخللت الأنشطة نقاشات مفتوحة وتوزيع مواد توعوية حول التعامل مع الأزمات وآليات التواصل مع الجهات المختصة والفريق الوطني عند التعرض لأي خطر