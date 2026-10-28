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الزراعة تدعم التوسع المزروعي والأسمدة العضوية

28 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:08

الزراعة تدعم التوسع المزروعي والأسمدة العضوية
الزراعة تدعم التوسع المزروعي والأسمدة العضوية

غزة- وكالة الرأي:

نفذت مديرية زراعة غزة جولة ميدانية في عدد من المناطق الزراعية بمدينة غزة، لمتابعة واقع القطاع الزراعي والاطلاع على جهود المزارعين في استعادة النشاط الزراعي، في ظل الظروف الصعبة ونقص مستلزمات الإنتاج.

وشملت الجولة متابعة إضافة مساحات جديدة من الأراضي إلى الرقعة الزراعية، والوقوف على استعدادات المزارعين لزراعتها واستثمار الإمكانات المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز توافر الخضروات في الأسواق.

كما تناولت الجولة أهمية التوجه نحو إنتاج الأسمدة العضوية محليًا من خلال الاستفادة من المخلفات النباتية وبقايا المحاصيل الزراعية والمواد العضوية المتاحة، وتحويلها إلى سماد يسهم في تحسين خصوبة التربة ودعم نمو النباتات، مع التأكيد على ضرورة اتباع أساليب التخمير والتحضير السليمة لضمان جودة السماد وسلامة استخدامه.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود مديرية زراعة غزة لمساندة المزارعين، وتوسيع المساحات المزروعة، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، بما يدعم صمود المزارع الفلسطيني ويسهم في استعادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مدينة غزة.

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