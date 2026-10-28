الأشغال تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لشارع الرشيد الساحلي

باشرت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لشارع الرشيد الساحلي، في المقطع الممتد من مفترق الشاليهات وحتى جسر وادي غزة، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتشمل الأعمال معالجة الأضرار التي لحقت بالطريق، وتسوية المقاطع المتضررة وإزالة العوائق، بما يسهم في تحسين انسيابية حركة المركبات والمواطنين، وتسهيل حركة التنقل بين مناطق قطاع غزة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع والتحديات الكبيرة التي تواجه شبكة الطرق والبنية التحتية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق الحيوية وتحسين واقع البنية التحتية، مشيرةً إلى الأهمية الاستراتيجية لشارع الرشيد باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تربط مناطق قطاع غزة، وشرياناً أساسياً لحركة المواطنين والمركبات والخدمات الإنسانية والإغاثية.



وثمّنت وزارة الأشغال العامة والإسكان التعاون مع المركز السعودي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤكدةً أهمية تعزيز الشراكات والتنسيق المشترك لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والتخفيف من معاناة المواطنين.

وجددت الوزارة التزامها بمواصلة جهود صيانة وتأهيل شبكة الطرق، وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.

