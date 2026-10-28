"التعليم" تدين استهداف الطالب "زهرة" بغزة وتطالب بحماية دولية للأطفال

غزة- وكالة الرأي:

أدانت وزارة التربية والتعليم بشدة إطلاق قناص للاحتلال الإسرائيلي النار على الطالب عماد سالم زهرة، من الصف الثالث الأساسي، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الجانب الأيمن من رأسه، في حادثة نجا فيها من الموت بأعجوبة.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم الأربعاء، أن الطالب أُصيب بينما كان يستجيب لنداء أمه، مضيفة استجابة بريئة لنداء الأم، «نعم يا أمي»، كادت أن تكون كلماته الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات التي تطال الطلبة الفلسطينيين، حيث استشهد 12 طالبا خلال الأيام الثمانية الماضية، في حصيلة مفزعة تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الاعتداءات وحماية الأطفال والطلبة.

وجددت الوزارة مطالبتها التي تكررت مرارا خلال الأيام الماضية للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية الأطفال والطلبة الفلسطينيين، ووضع حد لاستهدافهم، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، محذرة في الوقت نفسه من أن غياب الإجراءات الرادعة يمنح الاحتلال شعورا بالحصانة ومساحة لمواصلة اعتداءاته، ويترك مزيدا من الأطفال تحت خطر الموت والإصابة.