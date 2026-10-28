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4 شهداء وإصابات في سلسلة استهدافات تطال طواقم حكومية ومواطنين

28 تشرين أول / أكتوبر 2026 05:15

4 شهداء وإصابات في سلسلة استهدافات تطال طواقم حكومية ومواطنين
4 شهداء وإصابات في سلسلة استهدافات تطال طواقم حكومية ومواطنين

غزة- وكالة الرأي:

 ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أربعة شهداء وعدة إصابات بين صفوف المواطنين والطواقم الخدمية، اليوم الأربعاء، إثر سلسلة غارات واستهدافات بالرصاص والقصف المدفعي، في استمرار صريح لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد  ثلاثة موظفين حكوميين وإصابة آخرين جراء استهداف مباشر أثناء تأدية عملهم في نقطة مراقبة وتفتيش للبضائع وشاحنات التجارة بمنطقة "فش فرش" غرب محافظة رفح.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد الشاب محمد عليان البيوك وأُصيب 5 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف المدينة، فيما أُصيب مواطن وطفلته بجراح جراء قصف آخر طال منطقة "أرض الليمون" جنوبي خان يونس.

ولم تسلم مناطق شمال ووسط القطاع من التصعيد؛ إذ أُصيبت الطفلة لورين عائد عروق (5 أعوام) برصاص أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر" شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية نيران رشاشاتها بكثافة قبالة سواحل المدينة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أعلن مستشفى العودة استقبال 3 مصابين إثر قصف جوي استهدف تجمعاً للمواطنين في محيط "محطة الإيمان" بشارع العشرين.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل كثافة الانتهاكات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال برّاً وبحراً وجوّاً، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض جهود التهدئة والاستقرار في القطاع.

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