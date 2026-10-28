"الصحة" تحذر من شلل كامل للخدمات الطبية جراء أزمة نقل الكوادر

غزة- وكالة الرأي:

حذرت وزارة الصحة من مآلات كارثية تهدد بشلل تام للخدمات الطبية في كافة المستشفيات ومراكز الرعاية، جراء التوقف المتزايد لحافلات نقل الكوادر الطبية ونفاذ الوقود وقطع الغيار بشكل كامل.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن استمرار الأزمة يعوق وصول الطواقم الطبية إلى أماكن عملها، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى والجرحى، مشيرة إلى أن شركات النقل باتت عاجزة تماماً عن صيانة الحافلات أو توفير التشغيل البديل نتيجة النقص الحاد في الزيوت والإطارات والبطاريات.

وأوضحت الوزارة أنها خاطبت كافة المؤسسات الدولية والشركاء في القطاع الصحي وأرسلت نداءات استغاثة متكررة دون تلقي أي استجابة فعلية على الأرض حتى اللحظة، مجددة مناشدتها العاجلة للتدخل الفوري والسريع لتوفير كميات الوقود والمستلزمات الضرورية لاستمرار خدمة النقل وتدارك الكارثة.