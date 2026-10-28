وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تدين استهداف الطالب "زهرة" بغزة وتطالب بحماية دولية للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل جمع 350 طنًا من النفايات يوميًا وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لشارع الرشيد الساحلي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تحذر من توقف الخدمات الأساسية بغزة لنقص الوقود وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تدعم التوسع المزروعي والأسمدة العضوية وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة المرأة" تُنظم أنشطة توعوية في المدارس الثانوية للحد من آثار الحرب وكالة الرأي الفلسطينية ترامب: تأييدي لنتنياهو غيّر مسار الانتخابات وجنّبه الهزيمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية ألبانيزي: الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في غزة متواصلة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: استشهاد طالبة يرفع الحصيلة الى 12 طالباً وطالبة و4 موظفين
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تحذر من شلل كامل للخدمات الطبية جراء أزمة نقل الكوادر

28 تشرين أول / أكتوبر 2026 05:17

"الصحة" تحذر من شلل كامل للخدمات الطبية جراء أزمة نقل الكوادر

غزة- وكالة الرأي:

حذرت وزارة الصحة من مآلات كارثية تهدد بشلل تام للخدمات الطبية في كافة المستشفيات ومراكز الرعاية، جراء التوقف المتزايد لحافلات نقل الكوادر الطبية ونفاذ الوقود وقطع الغيار بشكل كامل.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن استمرار الأزمة يعوق وصول الطواقم الطبية إلى أماكن عملها، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى والجرحى، مشيرة إلى أن شركات النقل باتت عاجزة تماماً عن صيانة الحافلات أو توفير التشغيل البديل نتيجة النقص الحاد في الزيوت والإطارات والبطاريات.

وأوضحت الوزارة أنها خاطبت كافة المؤسسات الدولية والشركاء في القطاع الصحي وأرسلت نداءات استغاثة متكررة دون تلقي أي استجابة فعلية على الأرض حتى اللحظة، مجددة مناشدتها العاجلة للتدخل الفوري والسريع لتوفير كميات الوقود والمستلزمات الضرورية لاستمرار خدمة النقل وتدارك الكارثة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟