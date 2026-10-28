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ائتلاف توعية المرأة يُكرم الواعظات المشاركات في مشروع "قيمنا صمودنا"

28 تشرين أول / أكتوبر 2026 10:19

ائتلاف توعية المرأة يُكرم الواعظات المشاركات في مشروع "قيمنا صمودنا"
ائتلاف توعية المرأة يُكرم الواعظات المشاركات في مشروع

غزة- وكالة الرأي:

كرّمت وزارة شؤون المرأة – ائتلاف توعية المرأة، بالتعاون مع جمعية رائدات المستقبل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الواعظات المشاركات في أنشطة مشروع "قيمنا صمودنا"، تقديراً لجهودهن ومشاركتهن الفاعلة في تنفيذ أنشطة المشروع.

ويأتي هذا التكريم في إطار أنشطة المشروع المنفّذ ضمن ائتلاف توعية المرأة، الهادفة إلى تعزيز القيم وترسيخ الوعي المجتمعي، ودعم صمود المرأة الفلسطينية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.

وأكد المنظمون أن هذا التكريم يأتي تقديراً للعطاء والجهود المبذولة من الواعظات، ودورهن في إيصال رسالة المشروع وتعزيز القيم التي تسهم في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ معاني الصمود والتكافل والتماسك الأسري والمجتمعي.

ائتلاف توعية المرأة يُكرم الواعظات المشاركات في مشروع f9a51b0a-f7d7-4329-bd5e-5e3c7ebfd4fe cd33a636-8e69-47c9-8250-4f83b897d411
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