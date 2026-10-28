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وزارة الزراعة تنعى أحد كوادرها إثر قصف إسرائيلي على خانيونس

28 تشرين أول / أكتوبر 2026 10:23

وزارة الزراعة تنعى أحد كوادرها إثر قصف إسرائيلي على خانيونس
وزارة الزراعة تنعى أحد كوادرها إثر قصف إسرائيلي على خانيونس

غزة- وكالة الرأي:

نعت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم، الزميل المهندس همام جبر أبو لبدة، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن المهندس أبو لبدة ينضم إلى قافلة شهداء القطاع الزراعي والشعب الفلسطيني المستمرة جراء العدوان المتواصل على القطاع.

وتقدمت الوزارة بكافة كوادرها بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الشهيد وذويه وزملائه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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