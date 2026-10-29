"الإسعاف والطوارئ" تتابع جاهزية عيادة العطار بمواصي خانيونس

غزة- وكالة الرأي:

نفّذت إدارة وحدة الإسعاف والطوارئ زيارة تفقدية ميدانية لنقطة إسعاف "عيادة العطار" الواقعة في منطقة مواصي خانيونس؛ وذلك للوقوف على سير العمل، ومتابعة مستوى الجاهزية والاستجابة الطارئة للخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين والأهالي في المنطقة.

وشارك في الزيارة التفقدية كلٌّ من الأستاذ إياد زقوت مدير وحدة الإسعاف والطوارئ، والدكتور ناظم أبو مراحيل مدير دائرة الطوارئ، حيث تم الاطلاع عن قرب على آلية عمل الطواقم الميدانية، ومدى كفاءة انتشار سيارات الإسعاف والتجهيزات اللوجستية والفنية المتاحة داخل النقطة.

وأكدت ا.زقوت خلال الجولة على أهمية نقطة إسعاف "عيادة العطار" نظراً لموقعها الحيوي في منطقة المواصي التي تشهد كثافة سكانية عالية، مشددين على استمرار الجهود لتعزيز استجابة طواقم الإسعاف والطوارئ، وتذليل كافة العقبات الميدانية لضمان تقديم خدمة طبية وإسعافية عاجلة وآمنة للجمهور على مدار الساعة.

كما أشادت إدارة الوحدة بجهود الكوادر الإسعافية العاملة في النقطة، وثمنت تفانيهم واستعدادهم العالي في التعامل مع مختلف البلاغات والظروف الميدانية الطارئة بكل كفاءة واقتدار.

