"التنمية الاجتماعية" بغزة تُحيي يوم المرأة الفلسطينية بلقاء توعوي

أحيت دائرة المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة يوم المرأة الفلسطينية بتنفيذ فعالية توعوية استهدفت 30 سيدة، وذلك ضمن أنشطة مشروع "سلام لقلبك"، بهدف تعزيز دور المرأة ودعم مكانتها المجتمعية.

وشمل اللقاء محورين رئيسيين؛ إذ تناولت الأستاذتان حكمت شرير ومُنى الغماري الجانب الاجتماعي وأهمية التمكين والدعم النفسي، فيما قدمت المحامية غادة النزلي إضاءات قانونية تناولت حقوق المرأة وسبل حمايتها.

وتخللت الفعالية أنشطة ترفيهية ومساحات للتعبير الحر شاركت خلالها الحاضرات قصصهن وتجاربهن الحياتية، قبل أن يُختتم اللقاء بتوزيع هدايا رمزية على المشاركات تقديراً لدورهن وتضحياتهن.