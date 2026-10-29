وكالة الرأي الفلسطينية "الإسعاف والطوارئ" تتابع جاهزية عيادة العطار بمواصي خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدين استهداف موظفين مدنيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة تنعى أحد كوادرها إثر قصف إسرائيلي على خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية ائتلاف توعية المرأة يُكرم الواعظات المشاركات في مشروع "قيمنا صمودنا" وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (17) الاثنين 26 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تحذر من شلل كامل للخدمات الطبية جراء أزمة نقل الكوادر وكالة الرأي الفلسطينية 4 شهداء وإصابات في سلسلة استهدافات تطال طواقم حكومية ومواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تدين استهداف الطالب "زهرة" بغزة وتطالب بحماية دولية للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل جمع 350 طنًا من النفايات يوميًا وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لشارع الرشيد الساحلي
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الزراعية تنفذ نشاطًا تدريبيًا حول الزراعة الحضرية في مدرسة "نتعلم لتكون"

29 تشرين أول / أكتوبر 2026 12:15

التنمية الزراعية تنفذ نشاطًا تدريبيًا حول الزراعة الحضرية في مدرسة «نتعلم لتكون»
التنمية الزراعية تنفذ نشاطًا تدريبيًا حول الزراعة الحضرية في مدرسة «نتعلم لتكون»

غزة- وكالة الرأي:

 نفذت الإدارة العامة للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، نشاطًا تدريبيًا حول الزراعة الحضرية في مدرسة "نتعلم لتكون"، بمشاركة 30 طالبة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي والزراعي لدى الطلبة،

وتناول النشاط مفهوم الزراعة الحضرية وأهميتها في تعزيز الإنتاج المنزلي والاستفادة المثلى من المساحات المحدودة في البيئة المحيطة، من خلال زراعة المساحات الصغيرة المتاحة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة تسهم في نشر الثقافة الزراعية وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى الطالبات.

وتضمن النشاط توزيع أشتال زراعية على الطالبات المشاركات، بهدف تشجيعهن على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في اماكن سكنهم، ونقل تجربة الزراعة الحضرية إلى أسرهن ومحيطهن المجتمعي.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود وزارة الزراعة الرامية إلى نشر الوعي الزراعي والبيئي بين فئة الطلبة، وتشجيع المبادرات الزراعية البسيطة التي تسهم في تعزيز الإنتاج المنزلي ودعم الأمن الغذائي، وترسيخ ثقافة الزراعة المستدامة في المجتمع،و تعزيز الوعي البيئي والزراعي لدى الطلبة

faf85476-a561-4659-b621-0af2b20239d2 d5944330-4272-467f-a1c3-00015df622fd التنمية الزراعية تنفذ نشاطًا تدريبيًا حول الزراعة الحضرية في مدرسة «نتعلم لتكون»
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟