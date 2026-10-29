التنمية الزراعية تنفذ نشاطًا تدريبيًا حول الزراعة الحضرية في مدرسة «نتعلم لتكون»

غزة- وكالة الرأي:

نفذت الإدارة العامة للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، نشاطًا تدريبيًا حول الزراعة الحضرية في مدرسة "نتعلم لتكون"، بمشاركة 30 طالبة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي والزراعي لدى الطلبة،

وتناول النشاط مفهوم الزراعة الحضرية وأهميتها في تعزيز الإنتاج المنزلي والاستفادة المثلى من المساحات المحدودة في البيئة المحيطة، من خلال زراعة المساحات الصغيرة المتاحة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة تسهم في نشر الثقافة الزراعية وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى الطالبات.

وتضمن النشاط توزيع أشتال زراعية على الطالبات المشاركات، بهدف تشجيعهن على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في اماكن سكنهم، ونقل تجربة الزراعة الحضرية إلى أسرهن ومحيطهن المجتمعي.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود وزارة الزراعة الرامية إلى نشر الوعي الزراعي والبيئي بين فئة الطلبة، وتشجيع المبادرات الزراعية البسيطة التي تسهم في تعزيز الإنتاج المنزلي ودعم الأمن الغذائي، وترسيخ ثقافة الزراعة المستدامة في المجتمع،و تعزيز الوعي البيئي والزراعي لدى الطلبة