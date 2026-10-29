"الصحة": القيود على المعابر تهدد حياة 21 ألف مريض وجريح بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن نحو 21,468 مريضاً وجريحاً بحاجة ماسة للسفر للعلاج في الخارج مسجلون على قوائم الانتظار، من بينهم 6,430 حالة ذات أولوية ترشيح قصوى.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أن طواقم لجنة التحويلات الطبية تُواصل مهامها الميدانية والإدارية لمتابعة الإجراءات الطبية واللوجستية الخاصة بالمرضى والجرحى. وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجلاؤها للعلاج بالخارج منذ فبراير الماضي بلغ 3,056 حالة، منها 2,614 عبر معبر رفح، و442 عبر معبر كرم أبو سالم.

وحذرت وزارة الصحة من أن الإغلاقات المتتالية والمفاجئة للمعابر والبطء المتعمد في الإجراءات حوّلا هذا الملف الإنساني إلى "عقبة مميتة"، مما تسبب في تدهور خطير للحالات الصحية وفقدان العشرات لحياتهم وهم ينتظرون أذونات السفر.

وجدّدت الوزارة مطالبتها بضرورة فتح معبر رفح البري أمام سفر المرضى والجرحى، وتسهيل خروجهم دون قيود إدارية، إضافة إلى زيادة الأعداد اليومية المسموح بسفرها بشكل عاجل لاستيعاب الأعداد المتراكمة.